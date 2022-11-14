Легализовать нелегализуемое. Небензя раскритиковал существование резолюции о репарациях Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал юридически ничтожным документ, который подготовили Украина и еще ряд стран. Это своеобразный реестр, в котором фиксируется причиненный Россией Украине ущерб.

«Не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожным и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права», — так охарактеризовал 14 ноября проект резолюции Небензя, его цитирует ТАСС.