Карпова выписали, но до конца он ещё не вылечился

Чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова выписали из больницы. Об этом 15 ноября пишет Sport24 со ссылкой на помощника гроссмейстера Альберта Степаняна.



По его словам, Карпов продолжит лечение амбулаторно.



Анатолия Карпова госпитализировали 31 октября. В пресс-службе «Единой России» уточнили, что их однопартиец попал в больницу с бытовой травмой. По информации РИА Новости, Карпов получил перелом и травму головы в результате падения. По словам собеседника агентства, 71-летний шахматист оказался в реанимации в тяжёлом состоянии.

