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    В «Единой России» рассказали о состоянии попавшего в больницу Анатолия Карпова

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    Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов действительно был доставлен в одну из московских больниц, подтвердили 31 октября в пресс-службе фракции «Единая Россия».

    По данным однопартийцев, полученная гроссмейстером травма носит бытовой характер. Сейчас медики оказывают ему помощь.

    РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой, которые он получил в результате падения. Собеседник агентства отмечал, что шахматист в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

    Анатолий Карпов — советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975–1985), международный гроссмейстер (1970), заслуженный мастер спорта СССР (1974). Трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), трёхкратный чемпион мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989), шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трёхкратный чемпион СССР (1976, 1983, 1988), чемпион РСФСР (1970).

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