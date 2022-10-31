В «Единой России» рассказали о состоянии попавшего в больницу Анатолия Карпова

Чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов действительно был доставлен в одну из московских больниц, подтвердили 31 октября в пресс-службе фракции «Единая Россия».



По данным однопартийцев, полученная гроссмейстером травма носит бытовой характер. Сейчас медики оказывают ему помощь.



РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой, которые он получил в результате падения. Собеседник агентства отмечал, что шахматист в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

