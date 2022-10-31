РИА Новости: Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в больницу

Двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника агентства, его госпитализировали еще в субботу. По предварительной информации, травмы он получил в результате падения. Издание уточняет, что Карпов в тяжелом состоянии и находится в реанимации отделения нейрохирургии в НИИ Склифосовского.

