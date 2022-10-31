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    РИА Новости: Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в больницу

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    Двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

    По данным собеседника агентства, его госпитализировали еще в субботу. По предварительной информации, травмы он получил в результате падения. Издание уточняет, что Карпов в тяжелом состоянии и находится в реанимации отделения нейрохирургии в НИИ Склифосовского.

    Ранее в понедельник в СМИ появились публикации о том, что Карпов якобы подвергся нападению. В Федерации шахмат России это назвали фейком.

    Анатолий Карпов — советский и российский шахматист и политик, двенадцатый чемпион мира по шахматам (1975–1985), международный гроссмейстер (1970), заслуженный мастер спорта СССР (1974). Трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), трёхкратный чемпион мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989), шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трёхкратный чемпион СССР (1976, 1983, 1988), чемпион РСФСР (1970).

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