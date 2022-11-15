Стрелок с шоссе Революции, едва не оставивший соседа без глаза, избежал наказания за 53 тысячи рублей

Житель Красногвардейского района Петербурга простил соседу пьяную стрельбу после извинений и финансовой компенсации. Суд не стал мешать мужчинам мириться.



О прекращении уголовного дела Александра Ефимова 15 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Под следствие Ефимов попал после того, как в мае закончил бытовой спор на лестнице дома на шоссе Революции выстрелом из травматического МР-80–13Т. Пуля угодила в левый глаз 32-летнего соседа.

Стрелок трезвел в полиции, пострадавший — в больнице. Глаз, по всей видимости, удалось спасти — Ефимову вменили умышленное причинение вреда средней степени тяжести (112 УК).