Стрелок с шоссе Революции, едва не оставивший соседа без глаза, избежал наказания за 53 тысячи рублей

Житель Красногвардейского района Петербурга простил соседу пьяную стрельбу после извинений и финансовой компенсации. Суд не стал мешать мужчинам мириться.
О прекращении уголовного дела Александра Ефимова 15 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Под следствие Ефимов попал после того, как в мае закончил бытовой спор на лестнице дома на шоссе Революции выстрелом из травматического МР-80–13Т. Пуля угодила в левый глаз 32-летнего соседа.
Стрелок трезвел в полиции, пострадавший — в больнице. Глаз, по всей видимости, удалось спасти — Ефимову вменили умышленное причинение вреда средней степени тяжести (112 УК).
Фигурант признал вину, извинился и подкрепил раскаяние финансово, заплатив потерпевшему 50 тысяч рублей за моральный вред и ещё три тысячи — за лекарства.
«Претензий он не имеет, примирился с ним», — уточнили в пресс-службе.
Красногвардейский районный суд прекратил уголовное преследование Ефимова в связи с примирением сторон.