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    Стрелок с шоссе Революции, едва не оставивший соседа без глаза, избежал наказания за 53 тысячи рублей

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    Житель Красногвардейского района Петербурга простил соседу пьяную стрельбу после извинений и финансовой компенсации. Суд не стал мешать мужчинам мириться.

    О прекращении уголовного дела Александра Ефимова 15 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. Под следствие Ефимов попал после того, как в мае закончил бытовой спор на лестнице дома на шоссе Революции выстрелом из травматического МР-80–13Т. Пуля угодила в левый глаз 32-летнего соседа.

    Стрелок трезвел в полиции, пострадавший — в больнице. Глаз, по всей видимости, удалось спасти — Ефимову вменили умышленное причинение вреда средней степени тяжести (112 УК).

    Фигурант признал вину, извинился и подкрепил раскаяние финансово, заплатив потерпевшему 50 тысяч рублей за моральный вред и ещё три тысячи — за лекарства.

    «Претензий он не имеет, примирился с ним», — уточнили в пресс-службе.

    Красногвардейский районный суд прекратил уголовное преследование Ефимова в связи с примирением сторон.

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