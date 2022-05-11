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    Соседская склока на востоке Петербурга завершилась выстрелом в глаз из пистолета

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    Жителя дома 84/1 по шоссе Революции в Петербурге госпитализировали с огнестрельным ранением в глаз. В отдел полиции забрали его соседа. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 мая.

    Полиция установила, что стрельба началась во время бытового спора. Владельца пистолета задержали в своей комнате в коммунальной квартире. 57-летний мужчина был пьян. От пострадавшего, впрочем, тоже пахло спиртным. Сосед 32-летнему оппоненту выстрелил в голову.

    Подозреваемый задержан и помещен в камеру после оформления протокола по статье о появлении пьяным в общественном месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Потерпевшему врачи спасают левый глаз.

    © Фонтанка.Ру

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