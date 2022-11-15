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    Восьмимиллиардный человек родился в Армении, заявили власти

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    Восьмимиллиардный человек планеты Земля родился в армянском городе Мартуни Гегаркуникской области. Об этом 15 ноября рассказал губернатор региона Карен Саркисян, передает ТАСС.

    «Согласно данным, подтвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек на планете Земля», — рассказал он.

    Восьмимиллиардный человек планеты — новорожденная Арпи.

    Ее родители — Карен Закарян и Ани Кочарян — жители села Цовинар Гегаркуникской области. Девочка родилась весом 2,9 кг, ростом 49 сантиметров, абсолютно здоровая.

    «Желаю маленькой Арпи беззаботного и счастливого детства, светлого будущего», — добавил губернатор Саркисян.

    Во вторник, 15 октября, на планете Земля численность людей достигла 8 миллиардов, рассказали в ООН.

    Первого миллиарда население нашей планеты достигло к началу XIX века, за 120 лет удвоилось. О прогнозах на ближайшие десятилетия читайте на «Фонтанке».

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