Восьмимиллиардный человек родился в Армении, заявили власти

Восьмимиллиардный человек планеты Земля родился в армянском городе Мартуни Гегаркуникской области. Об этом 15 ноября рассказал губернатор региона Карен Саркисян, передает ТАСС.
«Согласно данным, подтвержденным и опубликованным ЮНИСЕФ, в Мартунинском родильном доме Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек на планете Земля», — рассказал он.
Восьмимиллиардный человек планеты — новорожденная Арпи.
Ее родители — Карен Закарян и Ани Кочарян — жители села Цовинар Гегаркуникской области. Девочка родилась весом 2,9 кг, ростом 49 сантиметров, абсолютно здоровая.
«Желаю маленькой Арпи беззаботного и счастливого детства, светлого будущего», — добавил губернатор Саркисян.
Во вторник, 15 октября, на планете Земля численность людей достигла 8 миллиардов, рассказали в ООН.