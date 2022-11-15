Премия «Фонтанки»: читатели активнее всего голосуют за онлайн-сервисы, банки, супермаркеты и вузы

Остался месяц до того, как будут объявлены победители ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Активнее всего читатели выбирают лучшие онлайн-сервисы. Также все бодро голосуют за лучшие банки, супермаркеты и вузы. Наименее активной, на удивление, оказалась номинация «База отдыха» — видимо, летние впечатления уже подзабылись, и теперь все ждут Нового года.

Все номинанты, которые участвуют в голосовании по 10 «народным» номинациям, были определены читателями на первом этапе. В ТОП-10 вошли самые узнаваемые компании, которым доверяет больше всего людей. И теперь именно читателям предстоит определить, кто достоин стать победителем.