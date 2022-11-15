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    Признание и Влияние

    Премия «Фонтанки»: читатели активнее всего голосуют за онлайн-сервисы, банки, супермаркеты и вузы

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Остался месяц до того, как будут объявлены победители ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Активнее всего читатели выбирают лучшие онлайн-сервисы. Также все бодро голосуют за лучшие банки, супермаркеты и вузы. Наименее активной, на удивление, оказалась номинация «База отдыха» — видимо, летние впечатления уже подзабылись, и теперь все ждут Нового года.

    Все номинанты, которые участвуют в голосовании по 10 «народным» номинациям, были определены читателями на первом этапе. В ТОП-10 вошли самые узнаваемые компании, которым доверяет больше всего людей. И теперь именно читателям предстоит определить, кто достоин стать победителем.

    Напомним, что в этом году мы выбираем:

    • БАНК ГОДА
    • ВУЗ ГОДА
    • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
    • БАЗА ОТДЫХА ГОДА
    • СДЕЛАНО В СПб И ЛО
    • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
    • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
    • РЕСТОРАН/БАР ГОДА
    • СУПЕРМАРКЕТ ГОДА
    • ТЕАТР ГОДА

    На финальном этапе редакция «Фонтанки» добавила еще одну номинацию — «Район года», где представлены все 18 районов города. И теперь номинаций 11.

    Голосование продлится до 14 декабря, а уже 15 декабря можно будет узнать, кому читатели отдали больше всего голосов. Поэтому заходите на страницу премии и выбирайте наиболее достойных кандидатов.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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