Купчино? Петроградcкий? Петергоф? Читатели «Фонтанки» выбирают лучший район города

В этом году в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» впервые появилась новая номинация — «Район года». Голосование читателей должно выявить, какой из районов Санкт-Петербурга горожане считают самым лучшим, самым привлекательным для жизни и для отдыха.
Предварительный отбор в этой номинации не проводился — поэтому в финал прошли все 18 районов города. Напомним их названия:
- Адмиралтейский
- Василеостровский
- Выборгский
- Калининский
- Кировский
- Колпинский
- Красногвардейский
- Красносельский
- Кронштадтский
- Курортный
- Московский
- Невский
- Петроградский
- Петродворцовый
- Приморский
- Пушкинский
- Фрунзенский
- Центральный
Кто победит? Может, самый густнаселенный — Приморский? Может, самый насыщенный историческими памятниками и достопримечательностями — Центральный? А может, Курортный, куда так приятно приехать погулять у Финского залива? У каждого человека свои причины, чтобы любить то или иное место в городе и нам интересно, какой район в этом году окажется самым популярным.
Кстати, если бы проводили голосование в 1718 году, то выбор был бы значительно меньше: тогда город был разделён на пять административно-полицейских частей: Санкт-Петербургский остров, Адмиралтейский остров, Васильевский остров, Московскую и Выборгскую стороны. К 1900 году Петербург состоял из 12 частей и четырёх пригородов: Адмиралтейской, Казанской, Спасской, Коломенской, Нарвской, Московской, Александро-Невской, Рождественской, Литейной, Васильевской, Петербургской и Выборгской частей, а также Петергофского, Шлиссельбургского, Полюстровского, и Лесного пригородных участков. В советское время количество районов то разрасталось до 24, то снова уменьшалось, они постоянно переименовывались, объединялись и разъединялись. В современном виде территориальное устройство города окончательно было утверждено в 2005 году.
Для того, чтобы проголосовать за район года — зайдите на сайт премии «Фонтанки», авторизуйтесь, и выберите тот вариант, который вам больше всего нравится. Не забудьте при этом отметить того, кого вы считаете достойным награды, еще в 10 номинациях:
- База отдыха года
- Банк года
- Вуз года
- Детский центр года
- Онлайн-сервис года
- Ресторан/бар года
- Сделано в СПб и ЛО
- Сервис для животных года
- Супермаркет года
- Театр года
Голосование продлится до 14 декабря, а затем мы объявим победителей в каждой номинации.