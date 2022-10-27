    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    764мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.43eur61.57
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    Признание и Влияние

    Купчино? Петроградcкий? Петергоф? Читатели «Фонтанки» выбирают лучший район города

    446
    обсудить
    Фото: Сергей Коньков/"Фонтанка.ру"
    ПоделитьсяПоделиться

    В этом году в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» впервые появилась новая номинация — «Район года». Голосование читателей должно выявить, какой из районов Санкт-Петербурга горожане считают самым лучшим, самым привлекательным для жизни и для отдыха.

    Предварительный отбор в этой номинации не проводился — поэтому в финал прошли все 18 районов города. Напомним их названия:

    • Адмиралтейский
    • Василеостровский
    • Выборгский
    • Калининский
    • Кировский
    • Колпинский
    • Красногвардейский
    • Красносельский
    • Кронштадтский
    • Курортный
    • Московский
    • Невский
    • Петроградский
    • Петродворцовый
    • Приморский
    • Пушкинский
    • Фрунзенский
    • Центральный

    Кто победит? Может, самый густнаселенный — Приморский? Может, самый насыщенный историческими памятниками и достопримечательностями — Центральный? А может, Курортный, куда так приятно приехать погулять у Финского залива? У каждого человека свои причины, чтобы любить то или иное место в городе и нам интересно, какой район в этом году окажется самым популярным.

    Кстати, если бы проводили голосование в 1718 году, то выбор был бы значительно меньше: тогда город был разделён на пять административно-полицейских частей: Санкт-Петербургский остров, Адмиралтейский остров, Васильевский остров, Московскую и Выборгскую стороны. К 1900 году Петербург состоял из 12 частей и четырёх пригородов: Адмиралтейской, Казанской, Спасской, Коломенской, Нарвской, Московской, Александро-Невской, Рождественской, Литейной, Васильевской, Петербургской и Выборгской частей, а также Петергофского, Шлиссельбургского, Полюстровского, и Лесного пригородных участков. В советское время количество районов то разрасталось до 24, то снова уменьшалось, они постоянно переименовывались, объединялись и разъединялись. В современном виде территориальное устройство города окончательно было утверждено в 2005 году.

    Для того, чтобы проголосовать за район года — зайдите на сайт премии «Фонтанки», авторизуйтесь, и выберите тот вариант, который вам больше всего нравится. Не забудьте при этом отметить того, кого вы считаете достойным награды, еще в 10 номинациях:

    • База отдыха года
    • Банк года
    • Вуз года
    • Детский центр года
    • Онлайн-сервис года
    • Ресторан/бар года
    • Сделано в СПб и ЛО
    • Сервис для животных года
    • Супермаркет года
    • Театр года

    Голосование продлится до 14 декабря, а затем мы объявим победителей в каждой номинации.

    Фото: Сергей Коньков/"Фонтанка.ру"

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close