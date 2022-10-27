Купчино? Петроградcкий? Петергоф? Читатели «Фонтанки» выбирают лучший район города

В этом году в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» впервые появилась новая номинация — «Район года». Голосование читателей должно выявить, какой из районов Санкт-Петербурга горожане считают самым лучшим, самым привлекательным для жизни и для отдыха.



Предварительный отбор в этой номинации не проводился — поэтому в финал прошли все 18 районов города. Напомним их названия:

Адмиралтейский



Василеостровский



Выборгский



Калининский



Кировский



Колпинский



Красногвардейский



Красносельский



Кронштадтский



Курортный



Московский



Невский



Петроградский



Петродворцовый



Приморский



Пушкинский



Фрунзенский



Центральный

Кто победит? Может, самый густнаселенный — Приморский? Может, самый насыщенный историческими памятниками и достопримечательностями — Центральный? А может, Курортный, куда так приятно приехать погулять у Финского залива? У каждого человека свои причины, чтобы любить то или иное место в городе и нам интересно, какой район в этом году окажется самым популярным.