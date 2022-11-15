Politico: США успокаивают Киев после слов о возможности мирных переговоров с Москвой

Администрация Байдена улаживает разногласия после того, как высокопоставленный американский генерал Марк Милли заявил, что зимой может открыться окно для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Американцы изо всех сил пытаются заверить Украину, что эти слова не подрывают её цели, сообщила 14 ноября Politico.

В частности, высокопоставленные чиновники США заверили украинских коллег в том, что ожидаемая зимняя пауза в боевых действиях не означает обязательные переговоры, и Вашингтон продолжит поддерживать Киев в военном отношении, пишет газета.



Все эти разъяснения потребовались после выступления председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на прошлой неделе. Он сказал, что победа Украины не может быть достигнута в военном отношении, и что зима может дать возможность начать переговоры с Россией.



Администрация США теперь убеждает Киев, что обсуждения мирных переговоров сейчас нет. Кроме того, после сообщения о встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса со своим российским коллегой в Турции представитель Белого дома заверил, что дипломатические цели эта встреча не преследовала.



«Он не ведет никаких переговоров. Он не обсуждает урегулирование конфликта на Украине. Он передает сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности», — говорится в заявлении Белого дома.

Шквал звонков и встреч с украинцами подчеркивает степень озабоченности администрации. Любой продолжительный публичный раскол среди высших должностных лиц США может поставить под угрозу и без того непростые отношения между Вашингтоном и Киевом в ключевой момент конфликта, отмечается в публикации.

