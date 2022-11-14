«По произвольному разумению». Косачев назвал резолюцию ООН о репарациях Украине юридически ничтожной

Резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Киеву противоречит уставу организации и юридически ничтожна. Об этом 14 ноября заявил Совфеда Константин Косачев.
Он пояснил, что акция затевалась, чтобы придать хотя бы «видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям» по аресту, изъятию и последующему использованию по собственному произвольному разумению российских активов. Косачев отметил, что активы были в свое время доверены в надежде на незыблемость и обязательность того же международного права для всех без исключения и безотносительно к обстоятельствам» (цитата по РИА Новости).
Такого же мнения придерживается постпред России при ООН Василий Небензя. Он заявил, что проект резолюции не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожным и попыткой «легализовать нелегализуемое» с точки зрения действующего международного права.
Текст документа призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права в отношении Украины. В пользу резолюции проголосовали 94 страны, 73 воздержались, 14 выступили против.