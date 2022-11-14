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    Специалитет станет ведущей программой образования для «востребованных кадров» в России

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    Специалитет может стать преимущественной программой обучения востребованных кадров в России. Об этом говорится в законопроекте Минобрнауки, опубликованном 14 ноября на сайте проектов нормативных актов.

    Речь идет о подготовке кадров, «востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики». Кроме того, выпускникам специалитета предлагается разрешить поступать на бюджет в магистратуру — на конкурсной основе.

    В проекте указаны следующие уровни образования: 1) среднее профессиональное; 2) бакалавриат; 3) специалитет; 4) магистратура; 5) подготовка кадров высшей квалификации.

    Изменения должны вступить в силу в 2024 году. В пояснительной записке отмечается, что в мае Минобрнауки объявило, что необходимо разработать новую систему высшего образования, «уникальным образом сочетающую традиции и инновации». Тогда ведомство заявило о выходе из Болонской системы, но успокаивало, что от бакалавриата и магистратуры в России не откажутся.

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