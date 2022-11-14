Пассажира отправили грустить в колонию после визита с ножом в петербургское метро и мастер-класса от десантника

Переполох в петербургском метро обернулся для беспокойного пассажира из Тольятти реальным сроком. Дмитрий Никитушкин бегал по станции с ножом, пока не получил по голове от богатыря из народа.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 ноября, Приморский районный суд признал Никитушкина виновным в хулиганстве с применением оружия или используемых вместо него предметов. Общественный порядок 34-летний Дмитрий из Тольятти нарушал на станции «Комендантский проспект» 28 апреля.
В вечерний час пик четверга мужчина демонстративно поигрывал складным ножом у турникетов, делал выпады, рассекая воздух перед сотрудниками метро, и пугал пассажиров. Угомонил его десантник из Ленобласти. Его бросок попал на видео.
Никитушкин ждал завершения расследования своего уголовного дела в следственном изоляторе. Успел признать вину и раскаяться. Суд назначил ему 11 месяцев в колонии общего режима.