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    Погоня за питбайком в Тихвине закончилась для полицейского УАЗа на топком газоне

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    Дорожная полиция преследовала гонщиков на питбайке по улицам Тихвина 14 ноября. Попытка сократить путь поставила точку в преследовании.

    О событиях утра понедельника пишет 47news со ссылками на очевидцев. Местная жительница рассказала, как мимо нее на большой скорости пронесся мотоцикл с водителем и пассажиром, разглядеть их она не смогла. Питбайк ехал не только быстро, но и агрессивно, заезжая на тротуар и пугая прохожих.

    Другие очевидцы рассказали о том, что в погоню за мотоциклом отправились два наряда ДПС, но обе машины застряли на газоне за зданием администрации.

    Байкеры скрылись.

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