Импортозамещение не удалось. Мурманские рыболовы требуют от терпящей бедствие «Пеллы» 824 миллиона

Мурманское рыболовецкое предприятие «Мурмансельдь 2» подало иск о взыскании с завода «Пелла» 824 млн рублей. В конце прошлой недели рыболовы пытались в качестве обеспечения иска арестовать два строящихся на заводе судна, но суд отказал в этом.



«Пелла» начала строительство четырех траулеров для «Мурмансельди 2» еще в 2017 году, в 2019 году был спущен на воду первый из них — «Андромеда». Производственная программа в рамках федеральной программы поддержки рыболовецкой отрасли обещала быть масштабной и позволяла судостроительному заводу строить большие планы. В частности, в рамках ГЧП с Петербургом началось строительство, по сути, новой площадки, которая позволяла корабелам возводить намного более крупнотоннажные суда.