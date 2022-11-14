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    Импортозамещение не удалось. Мурманские рыболовы требуют от терпящей бедствие «Пеллы» 824 миллиона

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    Мурманское рыболовецкое предприятие «Мурмансельдь 2» подало иск о взыскании с завода «Пелла» 824 млн рублей. В конце прошлой недели рыболовы пытались в качестве обеспечения иска арестовать два строящихся на заводе судна, но суд отказал в этом.

    «Пелла» начала строительство четырех траулеров для «Мурмансельди 2» еще в 2017 году, в 2019 году был спущен на воду первый из них — «Андромеда». Производственная программа в рамках федеральной программы поддержки рыболовецкой отрасли обещала быть масштабной и позволяла судостроительному заводу строить большие планы. В частности, в рамках ГЧП с Петербургом началось строительство, по сути, новой площадки, которая позволяла корабелам возводить намного более крупнотоннажные суда.

    Однако затем началась череда неудач. К примеру, авария с жертвами при испытаниях очередного траулера — «Скорпион». Из-за нее главный инженер предприятия оказался под следствием.

    Затем рыболовецкие предприятия начали отказываться от своих заказов из-за срыва сроков сдачи траулеров. Инвестпроект по строительству по ГЧП новой площадки перешел под контроль группы «Норебо». А сама «Пелла» вступила в процедуру банкротства — сейчас рассматривается иск об этом.

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