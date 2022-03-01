За гибель рабочих на борту «Скорпиона» ответит главный инженер завода «Пелла»

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о гибели двоих человек при крене судна «Скорпион» на судостроительном заводе «Пелла». На скамье подсудимых в скором времени окажется главный инженер предприятия. Ему вменяют ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом 1 марта сообщает Западное МСУТ СК России.
Следствие пришло к выводу, что год назад при выполнении крановых работ с грузами «Скорпион» накренился на правый борт, в результате чего был частично затоплен. В западне оказались слесарь-монтажник и маляр. Они не смогли покинуть судно и погибли.
Видео Западного МСУТ СК России
«В рамках расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый, выполняя обязанности лица, ответственного за безопасное производство крановых работ с грузами, вопреки техническим регламентам и установленным правилам, самостоятельно начал проведение работ, лично давая указания и команды о размещении груза массой 6,25 тонны на траловой палубе судна «Скорпион», вследствие чего начальная метацентрическая высота судна уменьшилась и груз массой 3,3 тонны резко переместился с левого борта судна в район его диаметральной плоскости», — говорится в сообщении транспортного управления СК.
Следователи изучили техдокументацию, допросили свыше 150 человек, провели экспертизы и направили дело в суд для рассмотрения. Обвиняемый вину не признал.
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