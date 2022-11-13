Матч турецкой премьер-лиги перенесли из-за взрыва в Стамбуле, зрители уходят со стадиона

Из-за взрыва в центре Стамбула перенесли матч турецкой премьер-лиги по футболу между местным клубом «Бешикташ» и командой из Антальи «Антальяспор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Игра должна была начаться 13 ноября в 20 часов на стадионе Vodafone Park рядом с тем районом, где случилась трагедия. Федерация футбола Турции подтвердила информацию о переносе матча. Зрители покидают стадион.



РИА Новости передаёт, что среди туристов российских компаний «Интурист» и Pegas Touristik жертв и пострадавших нет, жалоб не поступало.

