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    Матч турецкой премьер-лиги перенесли из-за взрыва в Стамбуле, зрители уходят со стадиона

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    Из-за взрыва в центре Стамбула перенесли матч турецкой премьер-лиги по футболу между местным клубом «Бешикташ» и командой из Антальи «Антальяспор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Игра должна была начаться 13 ноября в 20 часов на стадионе Vodafone Park рядом с тем районом, где случилась трагедия. Федерация футбола Турции подтвердила информацию о переносе матча. Зрители покидают стадион.

    РИА Новости передаёт, что среди туристов российских компаний «Интурист» и Pegas Touristik жертв и пострадавших нет, жалоб не поступало.

    Взрыв на центральной пешеходной улице Стамбула Истикляль (там расположено Генконсульство России, но довольно далеко) произошёл после 16 часов 13 ноября. По последним данным, погибли как минимум шесть человек, 53 пострадали. В главной прокуратуре города изучают версию теракта.

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