Новые данные о взрыве в Стамбуле: шесть погибших, 53 пострадавших

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал новое число жертв взрыва в центре Стамбула. По его словам, погибли шесть человек, ранения получили 53.
Он назвал инцидент «нападением с бомбой».
Информация о взрыве на центральной пешеходной улице Стамбула (там расположено Генконсульство России, но довольно далеко) стала поступать в районе 16:30 мск 13 ноября. В соцсетях разлетаются видео с лежащими телами и бегущими в панике людьми. Турецкие власти временно запретили трансляцию информации местным СМИ. В главной прокуратуре города изучают версию теракта.