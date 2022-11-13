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    Новые данные о взрыве в Стамбуле: шесть погибших, 53 пострадавших

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    Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал новое число жертв взрыва в центре Стамбула. По его словам, погибли шесть человек, ранения получили 53.

    Он назвал инцидент «нападением с бомбой».

    Информация о взрыве на центральной пешеходной улице Стамбула (там расположено Генконсульство России, но довольно далеко) стала поступать в районе 16:30 мск 13 ноября. В соцсетях разлетаются видео с лежащими телами и бегущими в панике людьми. Турецкие власти временно запретили трансляцию информации местным СМИ. В главной прокуратуре города изучают версию теракта.

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