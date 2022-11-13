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    Кто это и что им надо в наших краях? Странный светящийся клин пролетел над пригородами Петербурга

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    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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    Удивительную картину наблюдали вечером 13 ноября жители Янино-2, что под Петербургом. Читатель «Фонтанки» Евгений около 18 часов снял на камеру светящиеся объекты, летящие в небе над теплицами в Колтушах. Никаких особенных звуков он не слышал.

    читатель «Фонтанки» Евгений

    В пресс-службе ЗВО «Фонтанку» успокоили, что это не военная авиация и не дроны — они так не летают.

    Сложно поверить, но так светятся птицы в вечернем небе. Стая летит хаотично — абсолютно типично для пернатых. Они кажутся такими яркими, потому что небо хуже передает отражённый свет (на земле в этом месте очень много источников света), а птицы с их гладкими перьями — лучше, объяснил бёрдвотчер Антон Кубышкин.

    «Фонтанка» уже показывала подобные стаи, похожие на скопление огромных хлопьев снега. Зимой в Петербурге так могут выглядеть чайки.

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