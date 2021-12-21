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«Всё летели и летели». В полночь года петербурженка над Невой увидела странную стаю

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Завораживающее зрелище подарила самая длинная ночь в году петербурженке Ростиславе за то, что она вовремя обратила взор к небу.

«Это не хлопья снега — это птицы. Над Литейным мостом их было огромное количество, они всё летели и летели... С востока на запад вдоль Невы», — рассказала Ростислава 21 декабря в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». По её словам, она увидела стаю случайно, почему-то решив посмотреть наверх, в небо.

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Стаю подсвечивают фонари, поэтому летуны кажутся светящимися в темноте.

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Комментарии (3)

ssr
Птицы не люди они летят на юг....
AlexOzz
И птицы уже валят на запад...
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