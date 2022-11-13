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    Купол покосился, в кровле дыры. Как выглядит Вениаминовская церковь после пожара

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    Повреждения Вениаминовской церкви, горевшей минувшей ночью в Янино (Всеволожский район Ленобласти), демонстрируют новые фотографии в петербургских соцсетях.

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    На кадрах в телеграм-канале «Мегаполис» хорошо видно, что снаружи здание почти не тронуто огнём. Горело внутри, и в кровле образовались крупные прорехи, сам шатровый купол покосился, золочёная луковичная глава закоптилась.

    Пожар, напомним, начался вечером 12 ноября. Огонь охватил почти всю площадь храма, утром стало понятно, что убранство уничтожено полностью. Тушить пожар закончили ближе к 5 часам утра. Настоятель предварительно оценил материальный ущерб в 5 миллионов рублей.

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