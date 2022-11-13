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    Первые итоги пожара в Вениаминовской церкви в Янино: настоятель назвал вероятный ущерб, убранство выгорело всё

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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Вениаминовскую церковь, что в посёлке Янино-1 под Петербургом (Всеволожский район Ленобласти), тушили до раннего утра 13 ноября. Люди не пострадали.

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    Пожар начался вчера после 10 вечера. Как стало известно «Фонтанке», в период с 22:29 до 23:37 в службу «112» поступило пять сообщений от очевидцев. Храм деревянный, его высота — примерно 10 метров, а площадь — около 90 кв. м. Огонь охватил целиком. В 22:50 пожар был локализован силами 12 сотрудников МЧС и трёх единиц техники (об этом сообщало областное ГУ МЧС), а потушен только в 4:45. Очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» тоже рассказывают, что работы закончились утром.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Здание удалось спасти, но купол частично повреждён, а убранство церкви выгорело полностью. По оценке настоятеля, материальный ущерб можно оценить примерно в 5 миллионов рублей. Эта цифра ещё будет уточняться. Также экспертам предстоит выяснить причину пожара.

    Местные жители в сообществе «Янино здесь» «ВКонтакте» пишут, что собираются прийти сегодня и оценить объём работ, необходимых для восстановления церкви. Многие в шоке. «Господи! Ужас какой! Мы вчера там внучка крестили!» — пишет Вероника.

    Фото: Храм свщмч. Вениамина Петроградского в Янино-1

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