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    «Бог даст, устоит». В Янино загорелась Вениаминовская церковь

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    В поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти на Новой улице загорелась Вениаминовская церковь. Огонь охватил всю постройку, сообщает 12 ноября 47news.

    По предварительным данным, на месте работают 15 спасателей и пять единиц техники. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС около половины одиннадцатого. Возгорание в храме охватило 88 квадратных метров.

    «В 22:50 пожар был локализован. Работы продолжаются», — информирует управление.

    В соцсетях делятся видео и фотографиями с места пожара. Комментарии местных жителей противоречивы: кто-то говорит, что церковь сгорела, кто-то — что ее еще тушат. «Это ужасно, мы сына в ней крестили», «Вроде задушат, она снова начинает в другом месте пылать», «Только построили, хороший храм», — пишут пользователи в группах «Наше Янино» и «Подслушано Янино» во «ВКонтакте».

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