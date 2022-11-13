Ангела в Измайловском саду приодели к зиме. Теперь ему не страшны ни ветер, ни снег

Заботливые петербуржцы не только сами кутаются в теплую одежду – они решили приодеть и скульптуру ангела в Измайловском саду. Теперь он стал ярче, а непогоду переносить ему будет уютнее.



Фотографию ангела 12 ноября опубликовали в соцсетях. На нем красуются шапка и шарфик, которые, как рассказала «Фонтанке» местная жительница, принесла хранителю сада ее сестра.

