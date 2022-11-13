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    Ангела в Измайловском саду приодели к зиме. Теперь ему не страшны ни ветер, ни снег

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    Заботливые петербуржцы не только сами кутаются в теплую одежду – они решили приодеть и скульптуру ангела в Измайловском саду. Теперь он стал ярче, а непогоду переносить ему будет уютнее.

    Фотографию ангела 12 ноября опубликовали в соцсетях. На нем красуются шапка и шарфик, которые, как рассказала «Фонтанке» местная жительница, принесла хранителю сада ее сестра.

    В прошлом году петербуржцы тоже помогали памятникам утепляться к зиме. Кто-то оставил обновки чижику-пыжику у моста рядом с Инженерным замком, а трех человек даже забрали в полицию из-за варежек на Диоскурах и их конях у Манежа.

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