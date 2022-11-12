Фанаты «Зенита»: «РПЛ, давай, прощай»

Болельщики футбольного клуба «Зенит» попрощались с Российской премьер-лигой. Об этом они написали в своих социальных сетях и провели акцию во время матча «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября на стадионе «Лужники» (Москва).



«Вот и все. РПЛ, давай, прощай!» — написали в официальном канале фанатского объединения «Ландскрона».

