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    Фанаты «Зенита»: «РПЛ, давай, прощай»

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    Болельщики футбольного клуба «Зенит» попрощались с Российской премьер-лигой. Об этом они написали в своих социальных сетях и провели акцию во время матча «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября на стадионе «Лужники» (Москва).

    «Вот и все. РПЛ, давай, прощай!» — написали в официальном канале фанатского объединения «Ландскрона».

    Фёдор Погорелов

    Матч «Торпедо» — «Зенит» стал последним для болельщиков петербургской команды, для посещения которого им не нужно было оформлять Fan ID.

    Напомним, что на «Газпром Арене» Fan ID будет запущен только во втором круге чемпионата. Фанаты «Зенита» пока посещают домашние матчи, но только чтобы высказать свою позицию в отношении паспорта болельщика.

    Подробнее о том, как Fan ID обрушил посещаемость футбола в России, читайте в материале «Фонтанки».

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