Пока вы спали, Петербург тоже спрятался под одеяло

Минувшая ночь и уходящее утро 12 ноября в Петербурге были туманными.
Туман наблюдали как в центре города — особенно сильный над Невой, так и в спальных районах.
Туман стал нередким гостем в городе в последние дни: «Фонтанка» показывала и октябрьские, и ноябрьские пейзажи. Его возникновению, в частности, способствует аномально тёплая погода.
Как выглядит сейчас город и каким он был несколько часов назад, можно посмотреть в трансляции супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».