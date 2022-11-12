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    Пока вы спали, Петербург тоже спрятался под одеяло

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Минувшая ночь и уходящее утро 12 ноября в Петербурге были туманными.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    Туман наблюдали как в центре города — особенно сильный над Невой, так и в спальных районах.

    Туман стал нередким гостем в городе в последние дни: «Фонтанка» показывала и октябрьские, и ноябрьские пейзажи. Его возникновению, в частности, способствует аномально тёплая погода.

    Как выглядит сейчас город и каким он был несколько часов назад, можно посмотреть в трансляции супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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