Загадочное настроение после Хэллоуина. В Петербурге ищут ёжиков и лошадок

На Петербург днём 1 ноября опустился туман. Особенно плотный он на некоторой высоте над землёй и у воды: на Неве и Финском заливе. Городское ГУ МЧС предупреждает, что, по данным ЗС УГМС, сегодня местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.
В Приморском районе, вытянувшемся вдоль залива, сейчас вот так.
На Удельной можно снимать кино про Хэллоуин и день всех святых.
А вот как выглядят намыв на Васильевском острове и улица Кораблестроителей.
читательница «Фонтанки» Надежда
В центре туман выше. Как выглядят центральные районы и Нева, можно посмотреть на видео с супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
«Кто-то уже нашёл ёжика или лошадку», — шутят в соцсетях.
По данным «Яндекс.Погоды», сейчас в 14 районах Санкт-Петербурга сухо, в Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах наблюдаются осадки. Температура преимущественно плюс 8 градусов, что на 3 градуса выше климатической нормы. Ветер легкий — 3 м/с, с порывами до 6 м/с. Сегодня вечером ожидается дождь.
В последние дни туман зачастил, например он окутал центр утром 27 октября. Кстати, Северная столица стала второй в списке самых атмосферных осенних городов после Калининграда — такой результат показал опрос туристов, проведённый сервисом OneTwoTrip. В пятерку лидеров также вошли Выборг, Нижний Новгород и Домбай.