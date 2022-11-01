Загадочное настроение после Хэллоуина. В Петербурге ищут ёжиков и лошадок

На Петербург днём 1 ноября опустился туман. Особенно плотный он на некоторой высоте над землёй и у воды: на Неве и Финском заливе. Городское ГУ МЧС предупреждает, что, по данным ЗС УГМС, сегодня местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.

В Приморском районе, вытянувшемся вдоль залива, сейчас вот так.

