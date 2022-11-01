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    Загадочное настроение после Хэллоуина. В Петербурге ищут ёжиков и лошадок

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    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    На Петербург днём 1 ноября опустился туман. Особенно плотный он на некоторой высоте над землёй и у воды: на Неве и Финском заливе. Городское ГУ МЧС предупреждает, что, по данным ЗС УГМС, сегодня местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.

    В Приморском районе, вытянувшемся вдоль залива, сейчас вот так.

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    На Удельной можно снимать кино про Хэллоуин и день всех святых.

    Фото: читатель «Фонтанки» Алекс
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    А вот как выглядят намыв на Васильевском острове и улица Кораблестроителей.

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    читательница «Фонтанки» Надежда

    В центре туман выше. Как выглядят центральные районы и Нева, можно посмотреть на видео с супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

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    «Кто-то уже нашёл ёжика или лошадку», — шутят в соцсетях.

    По данным «Яндекс.Погоды», сейчас в 14 районах Санкт-Петербурга сухо, в Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Центральном районах наблюдаются осадки. Температура преимущественно плюс 8 градусов, что на 3 градуса выше климатической нормы. Ветер легкий — 3 м/с, с порывами до 6 м/с. Сегодня вечером ожидается дождь.

    В последние дни туман зачастил, например он окутал центр утром 27 октября. Кстати, Северная столица стала второй в списке самых атмосферных осенних городов после Калининграда — такой результат показал опрос туристов, проведённый сервисом OneTwoTrip. В пятерку лидеров также вошли Выборг, Нижний Новгород и Домбай.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки» Алекс

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    Комментарии 3

    ViktorLeningrad01 Ноя 2022 в 14:43
    Да, как будто ничего не происходит.
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