Туман в Петербурге глазами фотографа «Фонтанки»

Фотограф «Фонтанки» утром 27 октября прогулялся по центру Петербурга. Почти как ёжик в тумане, он встречал задумчивых птиц и людей.
Туман накрыл город ещё ночью, утром у Невы он был настолько сильным, что едва можно было различить соседние дома. К половине десятого на улицах туман почти рассеялся. Но, как видно в трансляции супервидовых камер (смотрите специальную вкладку туристического гида «ОтЛичный Петербург»), над Невой он по-прежнему плотный.
Подходящие условия для тумана — высокую влажность и необычное тепло — обеспечил циклон, который пришёл в Петербург после солнечного затмения 25 октября. В ближайшие дни станет ещё теплее и ещё дождливее.