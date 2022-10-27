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    Туман в Петербурге глазами фотографа «Фонтанки»

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    Фотограф «Фонтанки» утром 27 октября прогулялся по центру Петербурга. Почти как ёжик в тумане, он встречал задумчивых птиц и людей.

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    Туман накрыл город ещё ночью, утром у Невы он был настолько сильным, что едва можно было различить соседние дома. К половине десятого на улицах туман почти рассеялся. Но, как видно в трансляции супервидовых камер (смотрите специальную вкладку туристического гида «ОтЛичный Петербург»), над Невой он по-прежнему плотный.

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    Подходящие условия для тумана — высокую влажность и необычное тепло — обеспечил циклон, который пришёл в Петербург после солнечного затмения 25 октября. В ближайшие дни станет ещё теплее и ещё дождливее.

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    Комментарии 1

    ӦВВӦ27 Окт 2022 в 09:59
    Красиво 😻
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