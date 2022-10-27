Аномальная температура сохранится в Петербурге несколько дней

В Петербурге тепло и сыро, температура на 5–6 градусов выше нормы. Суббота будет дождливой.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе 27 октября ночью и утром местами ожидается туман, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха, ночью не опускавшаяся ниже плюс 6, днём составит 8–10 градусов.



«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут на 5–6 градусов выше положенного по климату. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

