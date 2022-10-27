    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 7

    2 м/с, зап

    762мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57

    Аномальная температура сохранится в Петербурге несколько дней

    6784
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге тепло и сыро, температура на 5–6 градусов выше нормы. Суббота будет дождливой.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе 27 октября ночью и утром местами ожидается туман, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха, ночью не опускавшаяся ниже плюс 6, днём составит 8–10 градусов.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут на 5–6 градусов выше положенного по климату. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По данным «Яндекс.Погоды», и ночная, и дневная температура сегодня повышенная. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от 0 до плюс 8 градусов в течение суток. Самое холодное 27 октября выдалось в 1960 году, минус 9, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 12.

    В ближайшие два дня температура будет прибавлять по градусу. А дожди завтра из небольших станут умеренными.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок27 Окт 2022 в 08:22
    Зима близко! :)
    +0−0
    triton197727 Окт 2022 в 08:15
    Октябрьский жар)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close