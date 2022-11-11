Никто не жаловался. Медработникам в Петербурге порекомендовали не ездить за границу еще в марте, а в Смольном учли их реакцию

Медицинским работникам в Петербурге еще в марте порекомендовали не покидать родную страну по служебным обязанностям, а на отдых выезжать только в страны СНГ. В Смольном отметили, что никто из них на это не жаловался.

Об этом говорится в ответе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева на запрос депутата городского парламента от партии «Яблоко» Александра Шишлова. Такую же рекомендацию было поручено довести до своих сотрудников руководителям всех исполнительных органов государственной власти Петербурга.



«До настоящего времени устных или письменных жалоб от медицинских работников по данному вопросу в комитет по здравоохранению не поступало», — отметил Олег Эргашев.

«Формально это не запрет (запрет прямо противоречил бы закону), а рекомендации, но мы знаем, как принято относиться к рекомендациям начальства, — прокомментировал ответ вице-губернатора глава фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский. — Несмотря на то что никакого права даже и рекомендовать отказаться от частных выездов за границу (это частное дело сотрудников, которые во время своего отпуска имеют право ездить куда хотят) у городской администрации нет. И конечно, никто все эти месяцы не жаловался — потому что не хотел неприятностей. Это напоминает старый советский анекдот: почему в магазинах нет черной икры? Ответ: спроса нет — никто не спрашивает».

