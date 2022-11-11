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    Боевые действия на Украине

    «Всё вернётся домой». Медведев высказался об «алармизме» и «паникерстве» на фоне событий в Херсоне

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    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «не давать повода для радости врагу» и раскритиковал «паникерство». Свой пост он выложил в телеграм-канале 11 ноября на фоне ситуации с отводом войск в Херсонской области.

    «Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — пишет политик.

    Ранее в пятницу Минобороны заявило, что российская армия завершила переброску подразделений и техники на левый берег Днепра, при этом потерь среди личного состава и вооружений не было. Город Херсон, напомним, находится на правом берегу Днепра.

    В Кремле на этот счет говорили, что Херсонская область остается субъектом РФ.

    Недавно командующий СВО на Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне, и министр обороны одобрил это решение.

    Прочитать полный текст доклада командующего можно тут.

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