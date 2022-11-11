«Всё вернётся домой». Медведев высказался об «алармизме» и «паникерстве» на фоне событий в Херсоне

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал «не давать повода для радости врагу» и раскритиковал «паникерство». Свой пост он выложил в телеграм-канале 11 ноября на фоне ситуации с отводом войск в Херсонской области.



«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Всё вернётся домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникёрство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — пишет политик.

