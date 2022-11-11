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    У «Чернышевской» снова можно ходить по тротуару. Возможностью пользуются не все

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    Подрядчик по реконструкции станции метро «Чернышевская» освободил тротуар для пешеходов. До этого горожане жаловались на то, что ограждение стройплощадки гонит их на проезжую часть.

    Фото: Метрострой Северной Столицы
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    Как подтвердили «Фонтанке» 11 ноября в «Метрострое Северной столицы», накануне в связи с завершением работ по завозу крупногабаритного оборудования, необходимого для демонтажа эскалаторов на станции метро «Чернышевская», ограждение было передвинуто. «Это позволило сузить зону, отведенную под строительные и производственные работы, и обеспечить проход для пешеходов по тротуару», — добавили в пресс-службе.

    Раньше площадка была огорожена по всей площади тротуара. На видео читателей, впрочем, видно, что и сейчас некоторые пешеходы предпочитают проезжую часть.

    читатель «Фонтанки»

    Станцию «Чернышевская» закрыли на полуторагодовую реконструкцию в конце октября, там увеличивают количество эскалаторов и частично меняют конструкции наклонного хода. О том, как поменялись маршруты наземного транспорта, а также о том, на каких станциях еще собираются менять эскалаторы — читайте в материалах «Фонтанки».

    Фото: Метрострой Северной Столицы

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