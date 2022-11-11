У «Чернышевской» снова можно ходить по тротуару. Возможностью пользуются не все

Подрядчик по реконструкции станции метро «Чернышевская» освободил тротуар для пешеходов. До этого горожане жаловались на то, что ограждение стройплощадки гонит их на проезжую часть.
Как подтвердили «Фонтанке» 11 ноября в «Метрострое Северной столицы», накануне в связи с завершением работ по завозу крупногабаритного оборудования, необходимого для демонтажа эскалаторов на станции метро «Чернышевская», ограждение было передвинуто. «Это позволило сузить зону, отведенную под строительные и производственные работы, и обеспечить проход для пешеходов по тротуару», — добавили в пресс-службе.
Раньше площадка была огорожена по всей площади тротуара. На видео читателей, впрочем, видно, что и сейчас некоторые пешеходы предпочитают проезжую часть.
читатель «Фонтанки»
Станцию «Чернышевская» закрыли на полуторагодовую реконструкцию в конце октября, там увеличивают количество эскалаторов и частично меняют конструкции наклонного хода. О том, как поменялись маршруты наземного транспорта, а также о том, на каких станциях еще собираются менять эскалаторы — читайте в материалах «Фонтанки».