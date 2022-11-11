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    Четыре юных пешехода попали под разные «Ниссаны» в Петербурге за 15 минут. Иностранку сбил водитель с 23 штрафами

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    За 15 минут в Петербурге водители сбили четырёх несовершеннолетних пешеходов. А через несколько часов в Ленобласти погиб ещё один — молодой мужчина. О ДТП, случившихся вчера, сообщает 11 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. «Фонтанка» узнала некоторые подробности.

    В 8:15 на пересечении проспекта Энгельса и Поклонногорской улицы 35-летний водитель Nissan Sunny совершил наезд на 11-летнего пятиклассника, который перебегал нерегулируемый пешеходный переход. Мальчик получил ушибы и попал в больницу в состоянии средней тяжести.

    Через 5 минут, в 8:20, на Искровском проспекте, 21, 47-летний мужчина на Nissan Pathfinder сбил 17-летнюю девушку, первокурсницу Государственного технологического института. Она тоже шла по нерегулируемой зебре. Пострадавшая — гражданка Узбекистана — попала в детскую городскую больницу № 19 в состоянии средней тяжести. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа со смещением, ушибы. Если предыдущий водитель в этом году привлекался к ответственности за нарушения ПДД два раза, то этот — 23 раза.

    Ещё через 10 минут женщина на третьем Nissan — «Микре» — сбила двух 12-летних школьников на Большой Подьяческой улице, 20. «Фонтанка» уже писала об этом происшествии. Мальчики вместе учатся, вместе ходят в школу и вместе попали в больницу.

    Смертельное ДТП в Ленобласти произошло 10 ноября около 17:50 на 155-м километре дороги Павлово — Мга — Луга в Лужском районе. 30-летний мужчина на «Шевроле Клане» сбил насмерть своего ровесника, который шёл по проезжей части в попутном направлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель, по данным «Фонтанки», иностранец, приехал в Россию на заработки из одной из бывших республик СССР в 2017 году, имеет вид на жительство.

    За минувшие сутки в Петербурге и области, по данным УГИБДД, в ДТП погибли по одному человеку. Смертельное ДТП в городе — это наезд на стоящую машину на дамбе. Пострадавших в общей сложности 23 человека. Полиция проводит проверки по фактам аварий.

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    Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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