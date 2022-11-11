Театральный художник на «Микре» в центре Петербурга сбила двух детей на тротуаре

Два школьника вместо уроков попали в больницу. Водителям надо быть особенно внимательными при въезде и выезды из арок в центре Петербурга.



ДТП произошло 10 ноября около 8:30 на Большой Подъяческой улице, 20. По предварительным данным «Фонтанки», женщина на своём «Ниссане Микра», въезжая в арку дома, сбила двух 12-летних мальчиков. Они учатся в 6 классе расположенной неподалёку школы и живут рядом. Обоих в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.



О ДТП в службу «112» сообщила сама водитель «Микры» — 47-летняя петербурженка. Про неё известно, что за два года её пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Работает она художником-модельером в крупном театре.

