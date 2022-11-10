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    Дело в наркозе? Мать рассказала об умершем после пластической операции сыне

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    В клинике, где после пластической операции умер 22-летний москвич, могли неправильно рассчитать дозу наркоза. Об этом 10 ноября изданию MSK1.RU рассказала мать погибшего.

    По словам женщины, ей удалось выяснить, что весы в клинике были рассчитаны на массу до 150 килограммов, а ее сын весил больше. «Вот и непонятно, как они могли рассчитать дозировку наркоза, не зная его вес», — говорит она.

    Никита делал операцию по медицинским показаниям: ему было трудно дышать из-за искривления носовой перегородки. Мать рассказывает, что молодой человек долго боролся с этим недугом, но ничего не помогало. Недавно его дедушка нашел врача и настоял на лечении.

    О смерти 22-летнего мужчины в одной из частных клиник на северо-западе Москвы стало известно накануне. По предварительной информации, 8 ноября после пластической операции состояние пациента резко ухудшилось, сотрудники клиники пытались его реанимировать, но безуспешно. Возбуждено уголовное дело.

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