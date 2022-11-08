Молодой москвич умер после пластической операции

В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в одной из частных клиник на северо-западе столицы. Об этом 8 ноября сообщает городское управление Следственного комитета.



По предварительной информации, 8 ноября после пластической операции состояние 22-летнего молодого человека резко ухудшилось, сотрудники клиники пытались его реанимировать, но безуспешно.



Сейчас на месте работают следователи, планируется изъятие медицинской документации, допрос руководства и персонала учреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Дело расследуют по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

