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    Молодой москвич умер после пластической операции

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    В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в одной из частных клиник на северо-западе столицы. Об этом 8 ноября сообщает городское управление Следственного комитета.

    По предварительной информации, 8 ноября после пластической операции состояние 22-летнего молодого человека резко ухудшилось, сотрудники клиники пытались его реанимировать, но безуспешно.

    Сейчас на месте работают следователи, планируется изъятие медицинской документации, допрос руководства и персонала учреждения. Обстоятельства произошедшего выясняются. Дело расследуют по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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