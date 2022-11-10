Маск планирует добавить в Twitter функцию денежных переводов

В Twitter могут появиться денежные переводы. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск, недавно ставший владельцем компании.

Эта идея прозвучала в беседе Маска с рекламодателями. Люди, оплачивающие ежемесячную подписку на Twitter в 8 долларов, будут авторизованы в платежной системе. Из системы можно будет при желании выйти и вывести деньги со счета в соцсети, если к банковскому счету привязан аккаунт в Twitter.

«Возможно, мы предварительно положим средства на счет и скажем: «Ну вот, 10 баксов, ты можешь отправить их куда хочешь в Twitter», — заявил Маск (цитата по CNBC).