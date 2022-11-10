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    Маск планирует добавить в Twitter функцию денежных переводов

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    В Twitter могут появиться денежные переводы. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск, недавно ставший владельцем компании.

    Эта идея прозвучала в беседе Маска с рекламодателями. Люди, оплачивающие ежемесячную подписку на Twitter в 8 долларов, будут авторизованы в платежной системе. Из системы можно будет при желании выйти и вывести деньги со счета в соцсети, если к банковскому счету привязан аккаунт в Twitter.

    «Возможно, мы предварительно положим средства на счет и скажем: «Ну вот, 10 баксов, ты можешь отправить их куда хочешь в Twitter», — заявил Маск (цитата по CNBC).

    Ранее стало известно, что состояние Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla после покупки предпринимателем Twitter. Он уже объявил миссию соцсети и, по некоторым данным, начал массовые сокращения.

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