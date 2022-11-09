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    Состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla после покупки Twitter

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    Состояние миллиардера Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов из-за колебаний акций Tesla после покупки предпринимателем социальной сети Twitter. Об этом 8 ноября сообщает Reuters.

    Состояние Маска сократилось до 199,9 миллиарда долларов. Reuters уточняет, что большая часть этого состояния приходится на его почти 15 процентов акций компании Tesla, рыночная стоимость которой составляет 622 миллиарда долларов. Агентство отмечает, что инвесторы избавляются от акций Tesla, опасаясь, что Маск будет уделять больше времени социальной сети, а не автопроизводству.

    При этом миллиардеру предстоит новое разбирательство — его зарплата от Tesla в размере 56 миллиардов долларов станет предметом судебного процесса.

    Тем временем Маск, как новый владелец Twitter, объявил миссию соцсети и начал массовые сокращения.

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