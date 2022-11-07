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    Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации, и заблокировал аккаунт комика, сменившей имя на «Илон Маск»

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    Новый владелец Twitter Илон Маск объявил миссию соцсети.

    «Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — цитирует его РИА Новости 7 ноября.

    6 ноября администрация Twitter заблокировала аккаунт комика Кэти Гриффин (с 2 миллионами подписчиков) после того, как она сменила имя на «Илон Маск».

    «Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика», — написал Маск,

    Он добавил, что пользователи, выдающие себя за других людей, будут блокироваться навсегда. С момента покупки «Твиттера» Маском владельцы некоторых аккаунтов начали выдавать себя за известных людей (например, Дональда Трампа), которые якобы вернулись в соцсеть после смены собственника, напоминает ТАСС.

    По данным Bloomberg, Twitter попросил часть сотрудников, подпавших под масштабное сокращение (в публикации говорится о десятках людей), вернуться в штат. Топ - менеджмент осознал важность их навыков для компании, отмечается в сообщении.

    По данным New York Times, Twitter откладывает введение платной системы верификации аккаунтов (8 долларов в месяц) до завершения промежуточных выборов в конгресс. Поводом стали возражения пользователей и сотрудников, предупреждавших о возможных злоупотреблениях функцией в преддверии выборов.

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