Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации, и заблокировал аккаунт комика, сменившей имя на «Илон Маск»

Новый владелец Twitter Илон Маск объявил миссию соцсети.
«Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — цитирует его РИА Новости 7 ноября.
6 ноября администрация Twitter заблокировала аккаунт комика Кэти Гриффин (с 2 миллионами подписчиков) после того, как она сменила имя на «Илон Маск».
«Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика», — написал Маск,
Он добавил, что пользователи, выдающие себя за других людей, будут блокироваться навсегда. С момента покупки «Твиттера» Маском владельцы некоторых аккаунтов начали выдавать себя за известных людей (например, Дональда Трампа), которые якобы вернулись в соцсеть после смены собственника, напоминает ТАСС.
По данным Bloomberg, Twitter попросил часть сотрудников, подпавших под масштабное сокращение (в публикации говорится о десятках людей), вернуться в штат. Топ - менеджмент осознал важность их навыков для компании, отмечается в сообщении.
По данным New York Times, Twitter откладывает введение платной системы верификации аккаунтов (8 долларов в месяц) до завершения промежуточных выборов в конгресс. Поводом стали возражения пользователей и сотрудников, предупреждавших о возможных злоупотреблениях функцией в преддверии выборов.