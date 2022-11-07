Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации, и заблокировал аккаунт комика, сменившей имя на «Илон Маск»

Новый владелец Twitter Илон Маск объявил миссию соцсети.



«Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — цитирует его РИА Новости 7 ноября.



6 ноября администрация Twitter заблокировала аккаунт комика Кэти Гриффин (с 2 миллионами подписчиков) после того, как она сменила имя на «Илон Маск».



«Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика», — написал Маск,

