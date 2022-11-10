«Хуже, чем в ковид». Петербург впал в потребительский пессимизм на фоне мобилизации

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





Петербуржцы не только отложили крупные покупки до лучших времен, но и начали экономить на ремонте старых вещей. Несмотря на отскок цен, потребители выбирают продукты подешевле, а в рестораны ходят реже. Резкое падение спроса на фоне мобилизации рискует перейти в затяжной кризис.



Отчет Петростата, опубликованный в начале недели, приводит данные за 9 месяцев 2022 года, но влияние периода мобилизации на потребительские настроения проследить можно уже по итогам сентября.



Ретейл: охота за скидками

В первый месяц осени жители Северной столицы потратили в магазинах 157,6 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 17,9% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Основной спад пришелся на непродовольственные товары: на одежду, технику и товары для дома петербуржцы потратили 99 млрд рублей, что на 27,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Накопленное падение за 9 месяцев — 15,8%.



Впрочем, выше 100 млрд рублей в месяц non-food ретейлерам Северной столицы не удается заработать с апреля. Закупившись одеждой, техникой и мебелью на распродажах уходящих брендов, потребители поставили траты на паузу. Да и нужных вещей часто либо нет, либо цены выросли до неразумных пределов.

Один из самых показательных примеров — авторынок. Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota продолжают оставаться в простое с весны, большинство иностранных марок тоже приостановили выпуск и импорт своей продукции. Средняя стоимость автомобиля по стране с начала года выросла на 19% и составила 2,29 млн рублей, по данным Автостата. Из-за высоких ставок упал и спрос на автокредиты. Как результат, продажи новых легковых автомобилей в Петербурге за девять месяцев снизились на 61%, говорится в отчете «Автостат Инфо».



Цены на бытовую технику после резкого роста весной стабилизировались, а средний в сентябре чек по сравнению с мартом упал на треть, а то и в два раза, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование GFK. В итоге общее подорожание с начала года составило 8,1%. Но покупать больше не стали. Продажи бытовой техники с начала года упали на 12,6% в штуках.



Ухудшение потребительских настроений начинает проявляться и в продовольственном сегменте. Петростат по итогам сентября наблюдает рост на 3,7% до 58,6 млрд рублей. Такая динамика — лучшая с начала года. Всего в январе-сентябре торговля продуктами питания выросла на 2,6%.



Но ретейлеры в своих отчетах тоже говорят о тяге покупателей к экономии. Рыночная конъюнктура «оказывала давление на ритейл в целом и привела к снижению покупательной способности наших клиентов», — сообщает «Лента». Поэтому компания расширяла ассортимент товаров в более низких ценовых сегментах и увеличивала количество промо-акций. X5 Retail Group инвестировала в цены на социально значимые категории товаров, чтобы компенсировать ускорение роста инфляции, сообщил в квартальной отчетности главный исполнительный директор Игорь Шехтерман. То есть компания сдерживает подорожание товара за счет собственной маржи, рассчитывая на то, что клиенты пойдут именно к ней. Также Х5 уделила «приоритетное внимание» расширению формата «жесткого» дискаунтера «Чижик» (в Петербурге пока не представлен — прим.ред).



Если раньше сети торговли популярными позициями (сахар, молоко, курица) в ноль, продавая по той же цене, что купили, то теперь продают в убыток, отмечает совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. Но использование такой стратегии для привлечения покупателей — путь в никуда, считает он. Люди стали заниматься черри-пикингом (англ. cherry picking — сбор вишенок), то есть заходят в несколько магазинов, покупая в каждом то, что дешевле, чем у других. Число промо-акций почти вернулось к показателям до начала спецоперации и даже превысило его, отмечает предприниматель. После весеннего скачка цены пошли вниз, а осенью на это наложилась сезонная дефляция. Но это не внушило потребителям оптимизма — больше покупать они не стали. В результате, сети зарабатывают меньше, но их расходы остаются на прежнем уровне.



«Прошлая неделя была худшая за все годы, никогда такой просадки в честь Дня народного единства не было — минус три процента за одну неделю. Видно, что нет никакого праздничного настроения — никто не собирается затариваться, покупать дорогие продукты», — комментирует Александр Мышинский.

Общепит: страх прошел, экономия осталась

Оборот общественного питания в Петербурге в сентябре вырос по сравнению с прошлым годом на 2,5% до 13,8 млрд рублей. Казалось бы — на общем фоне повод для радости. Но это самые низкие темпы роста в 2022 году, за исключением марта. В январе–сентябре 2022 года петербуржцы и гости города потратили в ресторанах, барах и кафе 109,1 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Рестораторы в один голос утверждают, что после начала мобилизации случился настоящий провал. В конце октября-начале ноября продажи перестали падать, но здесь скорее повлияли школьные каникулы и туристы, которые приехали на ноябрьские праздники, cчитает совладелец «Теремка» Виталий Свидовский. Но, по его словам, о восстановлении говорить преждевременно: после небольшого роста снова начался спад.



Резкое падение после начала мобилизации было отыграно в течение пары недель, но с начала прошлой недели опять началось снижение, соглашается Владимир Николаев (бары «Цветочки», «Полторы комнаты» и другие). «Частично это связано с отъездом какого-то количества гостей, частично с тем, что люди начинают экономить. Мы начинаем вваливаться в кризисную ситуацию, которая по моим ощущением, будет долгосрочной», — комментирует он. Тенденции к выбору более дешевых позиций меню и уменьшения чека нет — люди просто стали реже ходить. Но говорить о росте, сравнивая ситуацию с прошлым годом, по мнению предпринимателя, не совсем корректно: тогда был очередной подъем заболеваемости COVID-19 и действовали ограничения.

Бармены также переживают за свой ассортимент: если настойки вроде Jagermeister еще можно заменить отечественной продукцией, то с виски и бурбонами могут возникнуть проблемы. Даже если продукцию будут возить через параллельный импорт, ее стоимость заметно увеличится. Поставщики уже повышают цены и сокращают глубину скидок. Но цены в заведениях пока держатся: предприниматели опасаются, что люди совсем перестанут к ним ходить.



Сфера услуг В сентябре петербуржцы потратили на услуги 57,1 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года рост составил 3,4%. Но для сравнения, весь прошлый год темпы измерялись двузначными цифрами — шло восстановление после ковидных ограничений.

Вероятно, этот тренд является определяющим и сейчас. Во всяком случае, в январе-сентябре самую внушительную динамику показали сфера культуры (+29,8%), туризм (+17,3%), гостиницы (+7,3%), транспорт (+12,2%). Подросли и расходы на коммуналку (+8,6%) — причем речь все еще идет о сопоставимых ценах, то есть из динамики уже вычли инфляцию.

Траты на бытовые услуги выросли за девять месяцев на 4,9%. Самый заметный рост показали расходы на изготовление и ремонт мебели — на 70%. Также жители Северной столицы стали чаще ремонтировать одежду и кожаные изделия (+15,7%), а вот спрос на ремонт обуви остался на уровне прошлого года. Незначительно выросли расходы на ремонт бытовой техники и приборов (+1,4%), зато на обслуживание машин стали тратить меньше (-1,9%). Петербуржцы стали чаще ходить в парикмахерские и косметические салоны — оборот от этих услуг вырос на 6,8%. На ремонт и строительство жилья стали тратить на 7,1% больше.



Впрочем, сами участники рынка утверждают, что мобилизация ударила и по их бизнесу. «Показатели росли до сентября, мы радовались что вот-вот выйдем на обороты 2019 года. Но последние 10 дней сентября убили все. Ситуация хуже, чем в ковид», — говорит омбудсмен отраслевой Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге Лялья Садыкова. По ее словам, премиальные салоны красоты столкнулись с тем, что их клиенты уехали из страны. Парикмахерские эконом-класса, 70% клиентов которых составляют мужчины, тоже не досчитались клиентов. Опасаясь облав, потенциальные мобилизованные перестали ходить стричься. По данным ассоциации, в сентябре с падением оборотов столкнулись 84% предприятий индустрии красоты. У половины снижение в пределах — 10–20%.

После начала мобилизации спрос на ремонт обуви, одежды и техники просел на 20–25%, говорит Ашот Григорян, владелец сети домов быта в центре Петербурга. До этого, по сравнению с 2021 годом все же наблюдался небольшой рост, но к допандемийным показателям сфера бытовых услуг не вернулась. Новая волна спада начала ощущаться еще с февраля. «Кто убежал, кто деньги не хочет тратить», — отмечает он.



«После объявления мобилизации часть людей покинула Россию. Это сказывается на объеме услуг населению, которые явно упали», — рассказывает Ашот Эфендиев, владелец павильона, в котором размещаются сервисы ремонту обуви, ремонту и пошиву одежды, а также чинят бытовую технику и ювелирные изделия. По его словам, арендаторы-мастера просят скидки, ссылаясь на то, что их обороты в сентябре-октябре упали на 10–20%.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

