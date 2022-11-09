В Петербурге повар-иностранец не признал себя педофилом и отправился под арест

Выборгский районный суд Петербурга изолировал от семьи и общества обвиняемого в сексуальном насилии над юной падчерицей. Мать девочки настаивает, что та подвергалась домогательствам не один год.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 9 ноября, Одил Ш. заключён под стражу на два месяца. Накануне следствие предъявило ему обвинение в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. В камеру его отправили до 6 января.

«Вину не признал», — уточнили в пресс-службе судов.

«Фонтанка» сообщала, что 42-летнего повара из Таджикистана задержали после заявления его супруги. По словам женщины, муж в течение четырёх лет приставал к её дочери. На момент первого эпизода девочке было 11 лет. Одним уголовным делом мужчина может не отделаться: в полицию обратились родители ещё двух девочек, с которыми повар якобы вёл скабрёзную переписку в социальных сетях.