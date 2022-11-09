    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    755мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.06eur61.24

    В Петербурге повар-иностранец не признал себя педофилом и отправился под арест

    1433
    2 комментария

    Выборгский районный суд Петербурга изолировал от семьи и общества обвиняемого в сексуальном насилии над юной падчерицей. Мать девочки настаивает, что та подвергалась домогательствам не один год.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 9 ноября, Одил Ш. заключён под стражу на два месяца. Накануне следствие предъявило ему обвинение в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. В камеру его отправили до 6 января.

    «Вину не признал», — уточнили в пресс-службе судов.

    «Фонтанка» сообщала, что 42-летнего повара из Таджикистана задержали после заявления его супруги. По словам женщины, муж в течение четырёх лет приставал к её дочери. На момент первого эпизода девочке было 11 лет. Одним уголовным делом мужчина может не отделаться: в полицию обратились родители ещё двух девочек, с которыми повар якобы вёл скабрёзную переписку в социальных сетях.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close