На севере Петербурга задержали повара ресторана, который домогался падчерицы четыре года

38-летняя местная жительница обратилась в полицию накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 ноября. По предварительной информации, она сообщила, что её супруг, 42-летний гражданин Таджикистана, с 2018 по октябрь 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери. На момент первого эпизода девочке было 11 лет.

Иностранца задержали в Выборгском районе Петербурга после заявления его жены о педофильских наклонностях.

Мужчина трудится поваром в ресторане и состоит на миграционном учете до конца этого года.



Его задержали в квартире на проспекте Луначарского и доставили в отдел.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

