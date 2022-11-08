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    На севере Петербурга задержали повара ресторана, который домогался падчерицы четыре года

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    Иностранца задержали в Выборгском районе Петербурга после заявления его жены о педофильских наклонностях.

    38-летняя местная жительница обратилась в полицию накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 ноября. По предварительной информации, она сообщила, что её супруг, 42-летний гражданин Таджикистана, с 2018 по октябрь 2022 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери. На момент первого эпизода девочке было 11 лет.

    Мужчина трудится поваром в ресторане и состоит на миграционном учете до конца этого года.

    Его задержали в квартире на проспекте Луначарского и доставили в отдел.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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