У повара-иностранца, задержанного в Петербурге за домогательства к падчерице, нашли интимную переписку с двумя школьницами

Следственный комитет планирует возбудить еще два уголовных дела в отношении повара ресторана, который днем раньше был задержан после заявления жены о сексуальном насилии в отношении её дочери-подростка.
После того, как СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 42-летнего повара ресторана, в полицию обратились родители еще двух девочек, которых он домогался через интернет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября.
По предварительной информации, с одной из них, 14 лет, он якобы переписывался на темы секса в июле этого года во «ВКонтакте», а с другой, 15-летней, в сентябре, также в социальной сети.
«Фонтанка» писала о том, что гражданина Узбекистана задержали после заявления супруги в Выборгском районе Петербурга. Она обвинила его в том, что он в течение последних четырех лет домогался падчерицы.