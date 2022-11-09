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    У повара-иностранца, задержанного в Петербурге за домогательства к падчерице, нашли интимную переписку с двумя школьницами

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    Следственный комитет планирует возбудить еще два уголовных дела в отношении повара ресторана, который днем раньше был задержан после заявления жены о сексуальном насилии в отношении её дочери-подростка.

    После того, как СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 42-летнего повара ресторана, в полицию обратились родители еще двух девочек, которых он домогался через интернет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 ноября.

    По предварительной информации, с одной из них, 14 лет, он якобы переписывался на темы секса в июле этого года во «ВКонтакте», а с другой, 15-летней, в сентябре, также в социальной сети.

    «Фонтанка» писала о том, что гражданина Узбекистана задержали после заявления супруги в Выборгском районе Петербурга. Она обвинила его в том, что он в течение последних четырех лет домогался падчерицы.

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