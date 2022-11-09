В МИД РФ заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом с учётом текущих реалий

Москва готова к переговорам с Киевом исходя из тех реалий, которые существуют на данный момент. Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
«Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано «партнерами», мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учётом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она (цитата по РИА Новости).
Так Захарова прокомментировала ранее прозвучавшее заявление представителя ФРГ якобы об отсутствии у российской стороны готовности к переговорам с Киевом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие Киевом условий Москвы для прекращения конфликта будет «катастрофой» для Украины и демонстрацией того, что политических целей можно достичь силой.