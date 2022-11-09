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    Боевые действия на Украине

    В МИД РФ заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом с учётом текущих реалий

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    Москва готова к переговорам с Киевом исходя из тех реалий, которые существуют на данный момент. Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

    «Еще раз подчеркну, чтобы это было в очередной раз осознано «партнерами», мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учётом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она (цитата по РИА Новости).

    Так Захарова прокомментировала ранее прозвучавшее заявление представителя ФРГ якобы об отсутствии у российской стороны готовности к переговорам с Киевом.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятие Киевом условий Москвы для прекращения конфликта будет «катастрофой» для Украины и демонстрацией того, что политических целей можно достичь силой.

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам с Украиной, однако отмечал, что Киев сам отказывается от них. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, как пишет РИА Новости, назвал условия для переговоров с РФ, среди которых «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

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