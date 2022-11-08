Столтенберг объяснил, почему НАТО против прекращения огня на Украине на условиях Москвы

Принятие Киевом условий Москвы для прекращения конфликта будет «катастрофой» для Украины и демонстрацией того, что политических целей можно достичь силой. Об этом 8 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», — сказал он (цитата по РИА Новости). Альянс опасается, что в таком случае существует «риск продолжения нападений».
При этом он снова подчеркнул, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине, но поддерживает Киев.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам с Украиной, однако отмечал, что Киев сам отказывается от них. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, как пишет РИА Новости, назвал условия для переговоров с РФ, среди которых «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».