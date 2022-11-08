Столтенберг объяснил, почему НАТО против прекращения огня на Украине на условиях Москвы

Принятие Киевом условий Москвы для прекращения конфликта будет «катастрофой» для Украины и демонстрацией того, что политических целей можно достичь силой. Об этом 8 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



«Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», — сказал он (цитата по РИА Новости). Альянс опасается, что в таком случае существует «риск продолжения нападений».

