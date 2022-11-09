Новая попытка. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов с четырьмя детьми до 18 лет

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается освободить от мобилизации отцов, воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 18 лет. Документ опубликован 9 ноября в электронной базе нижней палаты.
Согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется отцам с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка возрастом до 16 лет. Кроме того, ее могут получить отцы трех детей в возрасте до 16 лет, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.
«Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы считают ее актуальной и срочной, поскольку «в период частичной мобилизации и в современных условиях улучшение демографических показателей — приоритетная задача для сохранения дальнейшего развития и целостности» страны.
Ранее Госдума не поддержала поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что есть приказ Генштаба о подобной отсрочке и этого «более чем достаточно». На этот же указ Генштаба ссылалась и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая также говорила, что отсрочка для многодетных (с тремя и более детьми до 16 лет) есть. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что отцы с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет получили отсрочку от частичной мобилизации.