Новая попытка. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов с четырьмя детьми до 18 лет

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается освободить от мобилизации отцов, воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 18 лет. Документ опубликован 9 ноября в электронной базе нижней палаты.



Согласно действующему законодательству, отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется отцам с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери ребенка возрастом до 16 лет. Кроме того, ее могут получить отцы трех детей в возрасте до 16 лет, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

