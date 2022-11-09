Воспитывает чувство фатализма. ЗакС спросит Беглова про отсутствие остановок напротив ЖК «Зеленый квартал»

Заксобрание Петербурга обратится с депутатским запросом к губернатору Александру Беглову из-за отсутствия остановок общественного транспорта у жилого комплекса «Зеленый квартал» на Пулковском шоссе. Из-за этого жителям приходится добираться до дома и школы вдоль оживленной магистрали. Парламент на заседании 9 ноября поддержал предложение автора инициативы, единоросса Алексея Макарова. «Проблема в том, что туда (в ЖК «Зеленый квартал». — Прим. ред.) не ходит общественный транспорт. И на Пулковском шоссе нет остановочных пунктов и пешеходного перехода», — рассказал депутат.

Он отметил, что ближайшая остановка — в полутора километрах, у входа в парк Пулковской обсерватории. «Я специально вчера съездил и прошел путь от этой остановки до жилого квартала. Ты идешь по дорожке шириной чуть более метра, рядом в метре от тебя проносятся фуры, обдавая тебя таким облаком дорожной пыли. Наверное, это воспитывает в человеке чувство фатализма», — предположил Макаров. Он напомнил: жителям ЖК обещали, что будет оборудован наземный переход напротив комплекса. Суть проблемы в том, что для организации остановок общественного транспорта непосредственно на Пулковском шоссе, так как оно является магистралью непрерывного движения, необходимо построить наземный пешеходный переход. А для организации остановок в самом квартале дороги должны быть переданы на баланс города.

Парламентарий добавил, что обращался к строительному вице-губернатору Николаю Линченко, который сообщил, что УДС на баланс не передана, в госпрограмме строительство перехода не предусмотрено и его сроки не определены. «Я хотел бы узнать мнение губернатора о ситуации, которая сложилась, и о сроках строительства остановок и пешеходного перехода», — добавил Макаров. В пресс-службе Setl Group «Фонтанке» пояснили ход организации наземного перехода: «В настоящий момент осуществляется разработка и утверждение ППТ линейного объекта, после утверждения которого проектно-сметная документация будет направлена в экспертную организацию для получения положительного заключения экспертизы. После этого мы планируем проектно-сметную документацию передать в собственность Санкт-Петербурга. Планируемые сроки передачи — 2-й квартал 2023 года».

На вопрос о передаче дорог в ЖК на баланс города в компании пояснили, что «в настоящий момент застройщик осуществляет регистрацию права собственности на автодороги, после чего планирует приступить к процессу передачи автодорог в собственность городу Санкт-Петербургу». Завершить передачу автодорог городу застройщик планирует ориентировочно в 2023 году. Ранее «Фонтанка» писала и показывала, как детям приходится преодолевать путь вдоль Пулковского шоссе, так как школа № 353 размещена в нескольких зданиях: одно расположено на Пулковском шоссе, 88, а второе на другой стороне магистрали — в ЖК «Зеленый квартал».