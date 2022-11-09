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    РБК: Догузова отказалась от поста замминистра экономического развития

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    Бывшая руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять кресло заместителя министра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли, пишет 9 ноября РБК со ссылкой на несколько источников.

    По данным агентства, сразу после упразднения Ростуризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил Догузовой стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития. Она принимала решение около трёх недель. Причины отказа источники агентства не назвали.

    Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. Догузова возглавляла его с февраля 2019 года (ранее работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям). В июне 2020 года агентство передали под прямое руководство правительства и вице-премьера Чернышенко. 20 октября президент Путин упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин увеличил количество заместителей министра экономического развития с 11 до 12. Временным куратором туристической отрасли в Министерстве экономического развития стал замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

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