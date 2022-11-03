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    РБК: В Минэкономразвития назначили временного куратора туризма. Это не Догузова

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    После упразднения Ростуризма временным куратором туристической отрасли в Министерстве экономического развития станет замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. Об этом 3 ноября сообщает РБК.

    По данным издания, решение было принято на основе внутреннего приказа Минэкономразвития. За Вахруковым закрепили полномочия в сфере туризма, а также координации и реализации приоритетных направлений государственного регулирования в этой сфере.

    В ведении Минэкономразвития туризм оказался в конце октября, когда президент России принял решение расформировать Ростуризм. Тогда же в министерстве было увеличено количество департаментов и число заместителей министра.

    По данным РБК, кроме Вахрукова на должность куратора туризма на федеральном уровне рассматривали депутата Госдумы и главу профильного комитета Сангаджи Тарбаева, бывшего вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, а также одного из действующих заместителей министра Максима Решетникова.

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