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    Путин призвал найти новые стимулы для родителей выходить на работу

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    В России нужны дополнительные возможности и стимулы для родителей, чтобы они выходили на работу и осваивали новые профессии. Об этом 8 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке доходов семей с детьми.

    «Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые, хорошо оплачиваемые профессии. Нужно поддержать тех, кто стремится зарабатывать больше», – сказал он.

    По его словам, речь здесь идет о возможных налоговых льготах или сохранении части пособий для родителей, которые выходят на работу, теряя из-за этого право на детские выплаты. Путин привел в пример ситуации, когда родители идут работать и лишаются положенных выплат, в результате чего доход остается невысоким и может даже оказаться ниже, чем у семей, получающих пособия. Президент попросил членов кабмина не затягивать с решением этих проблем.

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