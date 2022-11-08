Путин призвал найти новые стимулы для родителей выходить на работу

В России нужны дополнительные возможности и стимулы для родителей, чтобы они выходили на работу и осваивали новые профессии. Об этом 8 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке доходов семей с детьми.



«Необходимо создать дополнительные возможности и стимулы для родителей выходить на работу, повышать квалификацию и осваивать новые, хорошо оплачиваемые профессии. Нужно поддержать тех, кто стремится зарабатывать больше», – сказал он.

